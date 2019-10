400 trekkers rijden vanavond door Brabant: 'Eerste tractoren gespot op Moerdijkbrug'

Rijkswaterstaat verwacht dat woensdagavond zo'n 400 trekkers door Brabant rijden, nadat ze vandaag bij het boerenprotest in Den Haag zijn geweest. Dit levert vooralsnog geen grote problemen op. "Het is in Brabant nog heel rustig met de tractoren", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De eerste boeren zijn rond zes uur vertrokken vanuit Den Haag. "Het is dus niet gek dat er nog niet veel tractoren op de weg in Brabant te zien zijn", vertelt Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat. "Maar bij de Moerdijkbrug zijn de eerste tractoren wel al gespot", meldt hij rond zeven uur. Een half uur later zagen automobilisten ze ook rijden bij Breda.

Rijkswaterstaat waarschuwde woensdagmiddag voor grote vertragingen en files vanwege de terugkeer van de boeren uit Den Haag. Niet alleen in en om de Hofstad moest het verkeer daar rekening mee houden, ook in Brabant. Toch zijn er, rond zeven uur, geen enorme vertragingen en files in onze provincie.

Ontbijten in Den Haag

"De komende uren rijden steeds meer tractoren naar het zuiden", vertelt hij. Het blijft dus opletten als je de weg op moet, maar echt grote problemen lijken op de Brabantse wegen niet meer te gaan ontstaan. "Dat komt ook doordat boeren zich gaan verspreiden en ze mogelijk niet allemaal op de hoofdwegen blijven, maar ook op de kleinere wegen rijden. Bovendien blijven ook veel boeren achter in Den Haag om morgen een ontbijt aan te bieden."

"Verder valt ons op dat veel boeren nu netjes rechts rijden, waardoor dit ook voor minder vertraging zorgt", wil de woordvoerder nog even benadrukken.