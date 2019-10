Doodskisten worden maar niet via Marktplaats verkocht: 'Er rust een taboe op'

Het is geen grap en ook geen stunt voor Halloween: de twaalf doodskisten worden serieus op Marktplaats aangeboden door Handelsonderneming L.C. uit Veghel. Toch wil het met de verkoop niet zo lukken. "Ik denk dat er toch een taboe op rust. Want dit is eigenlijk echt een koopje", zegt Renée van de Corput-Ibes van het handelsbedrijf.

De kisten van 'hoogwaardig eikenhout' kosten bij hen 260 euro, veel lager dan een exemplaar bij een uitvaartonderneming. "Normaal begint de prijs van een doodskist toch wel rond de 1000 euro. Wij bieden je een veel goedkopere kist", zegt Renée.

Er is dan wel wat interesse, maar het loopt nog niet storm. Veel mensen blijken toch veel twijfels te hebben bij een doodkist via Marktplaats. "We worden wel benaderd door mensen die er iets mee willen voor Halloween of voor een spookhuis. Maar dan is 260 euro natuurlijk wel vrij prijzig."

Luguber

"Het zou een goede doodskist kunnen zijn voor iemand die bijvoorbeeld geen uitvaartverzekering heeft. Of iemand die niet zo veel geld wil uitgeven aan een kist", vindt Renée. En hoewel dat best aannemelijk klinkt, worden ze niet platgebeld door mensen die een van hun kisten willen kopen voor een uitvaart. "Het is misschien een taboe. Of mensen vinden het luguber om het tweedehands te kopen."

Dus zit het bedrijf uit Veghel, dat in allerlei spullen handelt, nog met die twaalf kisten op voorraad. Waar ze ze precies vandaan hebben, vertelt ze niet. "We hebben ze gekocht van iemand die ze op voorraad had."

'Kwestie van proberen'

Maar dat de kisten nog niet als warme broodjes over de toonbank gaan, daar is ze niet rouwig om. "Wij zeggen altijd: 'wat in het vat zit verzuurt'", vertelt Renée lachend. "Soms komt er iets op ons pad en dan kijken we of er we er iets mee kunnen. Soms is het gewoon een kwestie van proberen of iets loopt."