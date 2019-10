Speciale bbq voor de boeren langs de A2: 'Alle 400 broodjes met worst zijn op'

In totaal werden er 400 broodjes worst klaargemaakt op de bbq. En dat ging er blijkbaar in als zoete koek. "Ze zijn allemaal opgegaan", vertelt initiatiefnemer Jan van den Hoogen, van varkens- en veehandel VAEX uit Reek.

Samen met zijn collega Dirk stond hij vanaf vijf uur 's middags klaar langs de A2 bij Leerdam (Utrecht) om de Brabantse boeren op weg naar huis te trakteren op een maaltijd. "Ze waren erg blij met de warme hap", vertelt Dirk. "Ze vonden het sowieso een sympathieke actie dat we hen steunen, maar we stonden er ook nog eens in de stromende regen. Dat werd extra gewaardeerd."

Worsten bakken voor de boeren. Foto: Jan van den Hoogen

'Blij met de boeren'

Vanaf zes uur kwam de grote groep met trekkers langs om met Jan en Dirk een broodje worst mee te eten. "Uiteindelijk zijn we zelf pas rond tien uur weggereden van de parkeerplaats", vertellen ze onderweg naar huis. "Het was heel geslaagd. En we zijn ook echt blij dat de boeren dit doen."

Het bedrijf uit Reek is zeker niet het enige dat actie van de boeren steunt. Veel transportondernemers staan achter de boeren of hebben zelf vandaag mee gedemonstreerd in Den Haag.