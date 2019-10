Opnieuw plofkraak op geldautomaat in Bergen op Zoom: omwonenden schrikken van harde knal

Twee daders hebben woensdagnacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan de Zandstraat in Bergen op Zoom. Dit meldt de politie. De daders sloegen iets na halfvier toe. Rond halfnegen was het politie-onderzoek afgerond. De daders hadden het gemunt op een nieuw type geldautomaat, de zogenoemde Geldmaat. Eerder in januari was de geldautomaat van ABN AMRO aan de Zandstraat het doelwit van plofkrakers.

Na de kraak woensdagnacht gingen twee daders er vermoedelijk op een scooter vandoor. Het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt. De schade lijkt mee te vallen, zo constateert onze verslaggever die in Bergen op Zoom is.

Bij de politie kwamen iets na halfvier meerdere meldingen binnen van omwonenden die een harde knal hadden gehoord. Getuigen meldden vervolgens dat ze twee daders op een scooter hadden zien wegrijden.

De omgeving van de geldautomaat was donderdagochtend afgezet voor het politie-onderzoek. Hiervoor kwamen een explosievenexpert en forensische rechercheurs naar Bergen op Zoom.

De zogenoemde Geldmaat is een nieuw type pinautomaat die de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank vervangt. Dit gebeurt dit jaar en volgend jaar. In Bergen op Zoom hing de automaat volgens omstanders nog niet zo lang, een maandje ongeveer. Naast de Geldmaat is er aan de Zandstraat ook nog steeds een geldautomaat van ABN AMRO. De Geldmaat is niet meer bruikbaar.

Eerder dit jaar ook raak

Het is niet voor het eerst dat aan de Zandstraat in Bergen op Zoom een plofkraak plaatsvindt. In januari was het er ook raak. De schade aan het gebouw en de directe omgeving was toen groot.

De klap was zo groot dat enkele geparkeerde auto's beschadigd raakten. Van het huis van de overbuurman sneuvelden toen meerdere ruiten.

