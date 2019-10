Plofkraak op geldautomaat in Bergen op Zoom, daders gaan er op scooter vandoor

Na de kraak zijn de twee er vermoedelijk op een scooter vandoor gegaan. Het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt. Hoe groot de schade is, is ook nog niet duidelijk.

De omgeving van de geldautomaat is donderdagochtend afgezet. De politie doet onderzoek.

Eerder dit jaar ook raak

Het is niet voor het eerst dat aan de Zandstraat in Bergen op Zoom een plofkraak plaatsvindt. In januari was het er ook raak. De schade aan het gebouw en de directe omgeving was toen groot. De klap was zo groot dat enkele geparkeerde auto's beschadigd raakten. Van het huis van de overbuurman sneuvelden toen meerdere ruiten.

