Bestuurder goederentrein gewond na botsing met auto op Waalkade in Oss

Bij een ongeluk op een goederenspoorlijn tussen een locomotief en een auto in Oss is donderdagochtend vroeg de bestuurder van de locomotief gewond geraakt. De man stond voor op de locomotief met een kastje waarmee hij de loc bestuurde. Op dat moment botste de trein met een auto die het terrein van een bedrijf aan de Waalkade op wilde rijden. De man die voor op de trein stond, viel en kwam klem te zitten tussen de trein en de auto.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de bestuurder van de trein gewond is geraakt. De bestuurder van de auto werd opgevangen door hulpdiensten. Hij of zij raakte niet gewond. De bestuurder zat alleen in de auto.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het bedrijf Agrifirm. Er ligt daar een goederenspoorlijn speciaal voor bedrijven.