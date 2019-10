Zeker helft ziekenhuizen dicht tijdens landelijke staking in november

De vakbonden organiseren een landelijke ziekenhuisstaking op 20 november. Dit doen zij vanwege het uitblijven van een goede cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt.

De bonden verwachten dat minimaal de helft van de ziekenhuizen op 20 november hun deuren gaan sluiten voor niet-spoedeisende zaken. Het is op dit moment nog niet zeker welke Brabantse ziekenhuizen het werk neer zullen leggen.

De vakbonden vragen een structurele loonsverhoging van vijf procent voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over werk- en rusttijden voor het personeel en over instroom en behoud van medewerkers.

Zondagsdienst

Het Amphia ziekenhuis draaide begin deze maand al een zondagsdienst in het in Oosterhout en Breda.

Sinds de gesprekken aan de cao-tafel begin juni zijn beëindigd, hebben 25 ziekenhuizen in Nederland al zondagsdiensten gedraaid. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, sluiten dan 24 uur hun deuren voor niet-spoedeisende zaken.

De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), kwamen met het voorstel om de lonen voor alle medewerkers met 4 procent in 2020 en 4 procent in 2021 te laten stijgen. Ook boden ze per 1 januari 2020 een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag, wat volgens NVZ neerkomt op een extra 2,5 procent loonsverhoging voor verpleegkundigen. Ook gaat in de voorstellen de stagevergoeding omhoog en krijgen co-assistenten een onkostenvergoeding.