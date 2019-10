Zonneauto van Joost (23) uit Roosendaal gaat vlak voor finish van WK in vlammen op: 'Shit happens'

Een ontzettend pijnlijk einde van de World Solar Challenge in Australië voor Joost Reniers (23) uit Roosendaal en Bruno Martens (23) uit Rosmalen. Ze maakten met hun Vattenfall Solar Team grote kans op de wereldtitel, maar hun zonneauto ging 150 kilometer voor de finish in vlammen op. "Het was heel emotioneel, niet te bevatten. Maar shit happens in dit geval", zegt Joost.

Het begon allemaal zo goed, vertelt Joost Reniers, bouwer van de zonneauto in ochtendshow Wakker! "Vanochtend waren we vrij goed aan de race begonnen en lagen we op koppositie met drie minuten voorsprong. Eigenlijk ging alles heel goed en was de auto in topconditie. Maar ergens in het elektrisch systeem is er toch iets verkeerd gegaan en dat heeft ervoor gezorgd dat de auto in vlammen opging."

Niet te bevatten

De jongens waren bezig aan hun laatste kilometers tijdens een race van ruim drieduizend kilometer. Op het allerlaatste moment ging het dus toch mis en dat is een bittere pil voor de studenten van de Technische Universiteit in Delft. "Het was heel emotioneel, niet te bevatten. Niemand geloofde het eigenlijk."

Gelukkig raakte de coureur van hun zonneauto niet gewond. "Die was er gelukkig al snel uit. Binnen twintig seconden was er al een vuurzee, dus de auto viel niet meer te redden."

Nu gaan de jongens alsnog over de finish, maar dan wel te voet. Joost: "We pakken het als team op, shit happens in dit geval. Er zijn hier genoeg mensen die met ons mee rouwen. We zijn hier nog een paar dagen en we gaat het met het team verwerken. Wellicht vanavond onder het genot van een biertje."