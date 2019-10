Ondanks harde tegenwind gaan Eindhovense studenten aan kop bij WK zonneracen in Australië

Ze zitten op de helft, de Eindhovense racers van de World Solar Challenge in Australië. Het team van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaat op de derde dag van de race met hun gezinsauto Stella Era aan kop in de Cruiser Class, gevolgd door teams uit Duitsland, Australië en China.

Het was geen vlekkeloze rit. De zonnewagen kreeg te maken met flinke tegenwind van bijna 40 kilometer per uur, waardoor er aerodynamisch verlies was. Daarom besloten de Eindhovense studenten om slechts met één persoon te rijden, terwijl er normaal gesproken een vierkoppig team in de wagen zit. Een gravelweg van een kilometer lengte, die als een technische uitdaging werd gezien, werd zonder problemen genomen.

Woensdag deden de Eindhovense studenten Alice Springs aan voor een controlestop. Daarna was het een kwestie om nog zoveel mogelijk kilometers af te leggen voordat de avond inviel en de race werd stilgelegd.

Van Darwin naar Adelaide

De wedstrijd gaat dwars door Australië over een afstand van ruim drieduizend kilometer. De start was in de noordelijke stad Darwin, waarna de zonneauto's via Alice Springs naar de zuidelijke stad Adelaide rijden. Solar Team Eindhoven won de drie eerdere edities in de Cruiser Class.

Deelnemers mogen in de race hun auto twee keer opladen met een laadpaal, de rest moeten ze op zonne-energie doen. Doel van het Eindhovense team is in één ruk 1200 kilometer te rijden zonder op te laden, alleen maar op de zon.

Spotify, Netflix en Flappy Bird

In de cruiserklasse gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om comfort. De Stella Era zit lekker en er is een mediabox met allerlei gadgets voor de passagiers. Je kunt Spotify afluisteren, Netflix kijken en de game Flappy Bird spelen. De auto kan zelf sturen en detecteren of er obstakels op de weg zijn. Zelfstandig rijden zit er niet in bij de Solar Race, dat is niet toegestaan.

Als de race er straks op zit, gaat het team nog verder testen uitvoeren. Doel is dat de auto straks zelf een parkeergarage uit kan rijden, op zoek naar een zonnig plekje waar hij kan opladen.



Vattenfall Solar team loopt in

Het Vattenfall Solar Team uit Delft, met daarin verschillende Brabanders, gaat voorspoedig in de Challenger Class. Maandag was het gat met de koploper Solar Team Twente nog 21 minuten, maar dit wisten ze met hun zonneauto NunaX terug te brengen tot twee minuten.

