Racen op zonne-energie: studenten TU Eindhoven hebben goede eerste dag bij Solar Race in Australië

Het team uit Eindhoven mocht met hun gezinswagen op zonne-energie als vijfde starten. De gezinsauto waar vier personen in zitten heeft de naam Stella Era en doet mee in de categorie Cruiser Class. Er zijn elf concurrenten in deze categorie.

Niet alleen snelheid telt

Wie het eerste binnen komt heeft niet automatisch gewonnen. Het aantal personen dat de auto vervoert telt ook mee, net als het energieverbruik en dan geeft de jury ook nog punten voor comfort en technische snufjes zoals bijvoorbeeld het hebben van een automatische piloot. Dat laatste bezit de Stella Era, maar die mag niet tijdens het rijden worden gebruikt.

Vincent Bolta is teamwoordvoerder van de Stella. "Die automatische piloot is leuk voor de punten en geparkeerd zoekt Stella zelf telkens naar de beste plek om zon op te vangen", zegt hij trots. "Een andere leuke gadget in Stella Era voor de passagiers is de mediabox met onder meer spelletjes en Spotify."

De Stella Era arriveert bij de controlepost. (Foto: Bart van Overbeke)

Drukke dag voor Joost uit Roosendaal

De eerste van zes dagen van de race zitten erop. De wedstrijd telt ruim drieduizend kilometer en gaat van noord naar zuid Australië. In kamp Delft kijkt Joost Renier uit Roosendaal ook tevreden terug. Joost heeft wel een onverwacht drukke dag achter de rug. Het is zijn taak om de zonne-auto in topconditie te houden.

Helaas moest de NunaX, zoals deze auto uit Delft heet, onverwacht een stop maken. "Er was een kabel losgeraakt waardoor er niet meer verder gereden kon worden." Ondanks deze pech verliep verder de route zonder al te grote problemen. Dat was in de week vooraf nog spannend toen de wagen slipte en de zijkant in puin lag. "Ik dacht toen even dat we niet eens zouden kunnen starten, maar dat is ons dus toch gelukt", zegt Joost trots

Geen vijanden

De NunaX is geen concurrent van de Stella Era. De NunaX doet namelijk mee in een andere categorie: de Challenger Class. In deze categorie is vooral de snelheid belangrijk en tellen comfort en aantal passagiers niet mee. In totaal doen 47 auto's mee aan de Solar Challenge.