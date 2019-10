Mini-urn die Harm heeft ontworpen kan zelfs mee op vakantie

In het atelier achter zijn huis maakt Harm Rietveld iedere urn zelf, met de hand. Er zijn er zes, met verschillende motieven, gemaakt van verschillende houtsoorten. De vorm staat vast. Hij is zo gemaakt, dat ie makkelijk in de hand ligt en prettig aanvoelt.

De zes verschillende mini urnen van Harm Rietveld uit Dongen. (foto: Tom van den Oetelaar)

Aan de onderkant zit een schroef, die je met bijbehorende schroevendraaier kunt open draaien. Dan kom je in het 'schatkamertje' van 6 milliliter groot. "En daar kun je een herinnering in stoppen", legt Rietveld uit. "Dat hoeft niet per se as te zijn. Ik zie het veel breder. Je kunt er ook een plukje haar in doen of een sieraad van een dierbare."

Harm Rietveld is een atypische kunstenaar. Hij is eigenlijk loodgieter van beroep. Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. Zijn huis staat vol met kunstwerken die hij zelf heeft gemaakt ("Ik vind het lastig om iets te verkopen.") en zelfgemaakte meubels. Zijn atelier is meer een werkplaats. Vol met hout en gereedschappen en een grote werkbank.

Geluksstenen

"Een paar jaar geleden heb ik tijdens een vakantie een hele hoop geluksstenen gemaakt. Dat waren gewone stenen die ik langs de rivier vond. Die ben ik gaan beschilderen en heb ik daarna weggelegd langs wandelroutes. Een stuk of 400, 500. Daar heb ik heel veel mensen blij mee gemaakt. Sommige mensen namen ze zelfs mee naar het ziekenhuis, als steun. Toen dacht ik: hoe fijn zou het zijn als je iets hebt waar je wat in kunt stoppen? Dat is lastig met een steen. Een steen is ook koud. Dus toen dacht ik aan hout."

De mini urn van Harm Rietveld. (foto: Tom van den Oetelaar)

Gedachten thuis

En daar was de mini urn: "Mensen willen het vasthouden en voelen. Dat is iets anders dat wat je met een urn doet. Daar ga je niet mee op de bank zitten. En dat kan hier wel mee. Ik sprak een vrouw die een kindje had verloren. Ze vertelde dat ze, altijd als ze op vakantie waren, met haar gedachten thuis was, bij de urn. Stel dat er iets mee zou gebeuren? Ze wilde de mini urn hebben, zodat ze een beetje as mee kon nemen op vakantie."

Harm Rietveld staat vanaf zaterdag met de mini-urn op de Dutch Design Week in Eindhoven.