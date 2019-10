Man met Tilburgse tongval steelt Schrobbelèr bij bedrijf in Kaatsheuvel en bedreigt eigenaar

KAATSHEUVEL -

Een inbreker in Kaatsheuvel is er in augustus vandoor gegaan nadat hij een aantal flesjes Schrobbelèr had buitgemaakt. De man haalde de flesjes uit de koelkast van een bedrijf aan de Hoofdstraat. Hij bedreigde bij de inbraak de eigenaar van het pand met iets dat op een pistool leek. Volgens de politie sprak de inbreker met een opvallend Tilburgs accent.