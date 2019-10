Masturberen in bijzijn van oppasmeisjes: cel en tbs

DEN BOSCH -

Een 51-jarige man die in Lith masturbeerde in het bijzijn van drie minderjarige meisjes, moet tien maanden de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. De geboren Veldhovenaar zei dat hij vanwege een stoornis wel eens slaapwandelde en dat hij toen in de fout moet zijn gegaan.