Met 2 pk door Brabant en Vlaanderen, amazones Nicky en Louise maken trektocht voor het goede doel

De twee Westbrabantse amazones lopen met hun paarden voor het goede doel: Het manegepaarden-pensioenfonds in Nieuw-Vossemeer. “We hebben inmiddels zeshonderd euro opgehaald, maar dat mag best nog een beetje meer”, vertelt Louise terwijl ze geniet van een korte tussenstop in het Belgische Retie.

Omgereden

De vier hebben nu al meer kilometers gemaakt dan eigenlijk de bedoeling was. “We zijn een paar keer verkeerd gereden dus vandaar. We dachten dat het mee zou vallen maar het is ontzettend zwaar. Je merkt aan de paarden dat ze moe worden, dus moeten we ons aanpassen maar dat geeft niks”, klinkt Nicky opgewekt.

Nicky en Louise overnachten bij mensen die ook plek hebben voor de paarden. Ze kwamen uit bij deze mensen na een oproep op Facebook. De twee paardenmeiden waren al langer van plan om een trektocht te maken, het goede doel kwam er later bij.

Oudedagsvoorziening

Nicky: “We kennen de eigenaar van het manegepaarden-pensioenfonds al heel lang. De organisatie draait volledig op donaties terwijl ze best veel kosten hebben. Zodoende kwamen we op dit idee.” “De paarden verdienen gewoon een goede oude dag en niet om naar de slacht te gaan”, aldus Louise.

Baco en Nicky hoeven zich hierover geen zorgen te maken. Ze moeten hun baasjes alleen nog wel even naar huis brengen. Vrijdag worden de vier feestelijk onthaald in Halsteren. “Dat gaat lukken. We zetten door, hop hop.”