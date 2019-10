Man brengt zijn vrouw op weerzinwekkende wijze om het leven: twaalf jaar cel

Weerzinwekkend. Zo was volgens de rechtbank in Breda de wijze waarop een man vorig jaar april zijn vrouw in Ossendrecht om het leven heeft gebracht. De Pool kreeg twaalf jaar cel voor doodslag.

De 53-jarige man sloeg haar hard op onder meer haar gezicht en wurgde haar met onder meer een tiewrap. De rechtbank vindt het vreselijk dat met deze daad ook de drie kinderen en vijf kleinkinderen van het slachtoffer onherstelbaar leed is toegebracht. Bovendien wordt het de dader zeer kwalijk genomen dat hij niet wil vertellen wat er is gebeurd.



Hoezo geheugenverlies?

Tijdens het onderzoek en de zitting meldde de Pool dat hij er zich weinig van herinnert. Op basis van wat deskundigen over vermeend geheugenverlies hebben gezegd twijfelt de rechtbank aan deze lezing. De advocate van de man hoopte de rechter op andere gedachten te brengen. Die oordeelde echter dat met ‘een lichtere strafrechtelijke afdoening de aard en de ernst van de zaak miskend zouden worden.’ De officier van justitie had ook twaalf jaar geëist.

