Kastanjes of paddenstoelen? Weet jij wat je wel en niet mee mag nemen uit de natuur?

"We gaan je echt niet in de boeien slaan wanneer we je betrappen met een klein zakje voor eigen gebruik. Lekker knutselen met kastanjes of eikels moet natuurlijk kunnen", legt natuurhandhaver Teus den Hartog uit. "De terreinbeheerders hebben een gedoogbeleid met wat wel en niet mag en daar houden we de mensen aan."

Teus den Hartog (Foto: Erik Peeters)

Spelregels

Volgens boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap is de regel vrij eenvoudig. "Zolang je maar op de paden blijft en geen belachelijke hoeveelheden meeneemt, is er niks aan de hand. Het is niet de bedoeling dat je met emmers of tassen vol uit het bos komt. Je haalt zo je het voedsel weg uit de natuur voor de dieren. Die hebben dat nodig om de winter door te komen."



Een dennenappel voor thuis? geen probleem (Foto: Erik Peeters)

Afblijven

Ondanks het gedoogbeleid van 'een hand vol' en 'binnen de paden' benadrukt de boswachter dat je sommige planten of vruchten beter helemaal met rust kunt laten in het bos. Mos is daar een voorbeeld van. "Een dode boomstam doet er tientallen jaren over om een mooie moslaag te ontwikkelen. Er zijn mensen die dit voor kerststukjes meenemen dat is dus echt niet de bedoeling."

Sommige mossoorten zijn zeldzaam (Foto: Erik Peeters)

Ook paddenstoelen kun je maar beter laten staan. "Het is een prachtig gezicht. Er zijn er nu volop in het bos. Het is voedsel voor veel dieren. Muizen, eekhoorns, reeën en konijnen, maar ook slakken en pissebedden eten ervan. We doen er niet per definitie moeilijk over wanneer mensen er een klein beetje van meenemen. Maar we zien we liever dat ze er van af blijven dan kunnen anderen er ook van genieten. Paddenstoelen kunnen bovendien giftig zijn."

Paddestoelen? Maak er een foto van en laat ze staan (Foto: Erik Peeters)

Boetes

Teus den Hartog heeft deze dagen zijn handen vol aan de paddestoelenstropers. "En zij hun zakken vol", grapt hij. "Het gebeurt dagelijks. Het zijn mensen die bedrijfsmatig plukken. Zelfs een hele auto vol. We spreken dan over echte stroperij. Zolang er een afzetmarkt blijft, gaan ze ermee door. Ze verkopen ze aan familie of misschien ook aan restaurants. Boetes voor dit soort overtredingen kunnen oplopen tot enkele honderden euro's."

Jouw zakje beukennootjes of walnoten zal dus echt geen problemen opleveren tijdens je wandeling in het bos dit weekend. Maak het alleen niet te bont en houd je aan de gedoogregels. Anders riskeer je een boete van 106 euro.