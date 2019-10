HEESWIJK-DINTHER -

De politie heeft in de cocaïnewasserij in aanbouw in Heeswijk-Dinther tientallen kilo's onverwerkte cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van zeker een miljoen euro, meldt de politie. De wasserij aan de Vullingsweg werd woensdagmiddag ontdekt. Er is nog niemand aangehouden.