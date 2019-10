Het regent klachten over postbezorgers: 'Mijn nieuwe telefoon van 1200 euro vond ik in de kliko'

Pakketjes voor de deur, in de papierbak, in de kliko of onder een auto. Het regent klachten over pakketbezorgers die onfatsoenlijk omgaan met bezorgingen. Het lijkt erop dat als iemand niet thuis is regelmatig het pakketje ergens wordt gedumpt, in plaats dat de bestelling (zoals het hoort) bij de buren wordt afgeleverd of dat de bezorger op een later moment terugkomt.

Marian plaatste uit frustratie een bericht in de Facebookgroep Heel Goirle in een groep. Haar pakketje was door de bezorger bij het oud papier neergelegd. "Maar goed dat ik eerst mijn brievenbus leeg en dan pas de container aan de straat zet", schreef ze. Marian kreeg tientallen reacties van mensen uit Goirle die de bezorgingsperikelen maar al te goed kennen.

Daarom besloot Omroep Brabant om eens te inventariseren hoe pakketjes in de rest van de provincie worden bezorgd. We vroegen op Facebook naar jullie ervaringen. Bijna duizend mensen vertelden hun verhaal.

Dure telefoon in de kliko

"Ik heb mijn pakketje ter waarde van 1200 euro onlangs in een container bij de carport gevonden", zegt Daryl uit Den Dungen. "Iedereen kon erbij. Het ging om mijn nieuwste iPhone 11 Pro. Echt te bizar voor woorden."

"Op het briefje dat ik in de bus kreeg, stond ‘in het biebhuisje’", zegt Merel. "Het lag in onze minibieb, waar iedereen alles gratis uit mag halen."

De dochter van Crisjean uit Helvoirt vond onlangs een plastic zak op het balkon van haar appartement op de eerste verdieping. "De bestelling bleek vanaf beneden naar boven te zijn gegooid toen ze niet thuis was."

Postkist

Kelly uit Herpen hoeft nooit meer te klagen over de pakketbezorging. Ze heeft namelijk een slimme oplossing bedacht. "Wij hebben gewoon een handige postkist met een slotje eraan waar ze pakketjes in kunnen doen", vertelt ze. "Pakketbezorgers vinden het ideaal. Zo ideaal, dat ze soms zelf vergeten om eerst even aan te bellen om te kijken of er iemand thuis is."

Een tegengeluid is er ook. Mark uit Leende vindt dat mensen maar gewoon thuis moeten zijn als ze iets bestellen. "Iedereen bestelt een hoop zooi online en is nooit thuis. Daar sta je dan als pakjesbezorger weer een halfuur voor die dichte deur. Als je online bestelt, zorg dan ook dat je thuis bent. Of laat het direct naar een afhaalpunt brengen waar je het zelf ophaalt." Een postbezorger in Den Bosch dacht twee jaar terug al hetzelfde over. Hij deed een briefje in de bus met daarop geschreven: 'Bestel niets als je niet thuis bent'.

Al jaren klachten over postbezorging

PostNL, de grootste postbezorger van ons land, kwam begin dit jaar al negatief in het nieuws vanwege slechte postbezorging. De Consumentenbond krijgt al jaren klachten over het bedrijf.

Niet alleen bij het bezorgen van pakketten gaat het mis. Sommige bezorgers van brieven nemen het ook niet helemaal nauw met de regels:

- Mysterie van zoekgeraakte post eindelijk opgelost: bezorger hield 12.000 brieven en pakjes achter

- Tilburgse postbezorger houdt drie jaar lang post achter, tienduizend poststukken niet bezorgd

- 450 huishoudens gedupeerd door achtergehouden post in Den Bosch