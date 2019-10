Stadsprediker Arnol Kox is klaar voor de dood: 'Op deze aarde heb ik het wel gezien'

De bekende Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is klaar voor de dood. Dat zei hij toen hij donderdagmiddag in het Catharinaziekenhuis tachtig kaartjes in ontvangst nam die hij van luisteraars, lezers en kijkers van Omroep Brabant heeft gekregen. Dankbaar nam Arnol de kaartjes aan en hij bedankt de mensen voor hun medeleven. Maar de doktoren geven Kox, die vorige week 67-jaar werd, niet lang meer te leven.

Ondanks zijn slopende ziekte en de dood die hem op zijn hielen zit, is Arnol Kox vrolijk. "Op deze aarde heb ik het wel gezien, maar ik kom terug op een nieuwe aarde", zegt hij. Gelovig als hij is, denkt hij terug te keren op een betere planeet.

Humor houdt Kox en zijn vrouw Gerry overeind in het ziekenhuis. "Zijn rolstoel is versleten en Arnold zelf ook", zegt ze. Ook toen Arnold tien jaar geleden één been verloor, bleven ze positief. "Hij kan in ieder geval nooit meer met het verkeerde been uit bed stappen", zegt Gerry met een lach.

Onsterfelijk

De vooruitzichten voor Kox zijn ronduit slecht. Hij heeft een aandoening waardoor het lichaam te weinig bloedcellen aanmaakt. Kox ligt constant aan het infuus en zijn weerstand gaat hard achteruit. Zo krijgt hij chemokuren. Vorige week vrijdag, toen hij 67 jaar oud werd, mocht hij nog even naar huis. Maandag heeft hij in het herfstzonnetje in de stad toch nog even zijn boodschap van Jezus lopen te verkondigen. Misschien wel voor de laatste keer. "Niemand is onsterfelijk", zegt Arnol.

Bijna veertig jaar verkondigde hij luidkeels het woord van god in de Eindhovense binnenstad. In zijn jonge leven was Arnol nog even hovenier en elektricien. Maar toen hij een ernstig ongeluk kreeg kon hij niet meer werken. Hij heeft toen nog een tijdje voor de sociale werkvoorziening Ergon gewerkt. "Maar het verhaal gaat dat als hij een kerkklok hoorde de kerk in vloog", zegt zijn vrouw.

Zin aan het leven

Het geloof geeft Arnol veel steun en zin aan het leven: "Toen ik na een ernstig ongeluk negen maanden in het ziekenhuis lag, heb ik veel over de zin van het leven nagedacht, iedereen heeft altijd maar haast." Natuurlijk werd hij ook wel eens verguisd door mensen als hij schreeuwend zijn geloof verkondigde voor de V&D in de Eindhovense binnenstad. Maar Arnold trok zich daar nooit iets van aan en hij ging dan bidden voor die mensen.

Hoe lang Arnol nog heeft is onmogelijk te zeggen. Als de chemo stopt is het snel voorbij, denkt zijn vrouw. De doktoren geven hem niet lang meer. "Aan alles komt een eind, maar ik hoop dat het nog lang zal duren voordat er voor mij aan Eindhoven een eind komt", zegt hij geëmotioneerd.