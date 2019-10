Ondanks granaat voor de deur is restaurant Bij Hos 'gewoon' open: 'Natuurlijk wel erg geschrokken'

Eigenaar Hosseen Shafi (36) van het Valkenswaardse restaurant Bij Hos waar woensdagnacht een granaat voor de deur werd gelegd, is flink geschrokken van de hele situatie. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten en is donderdagavond 'gewoon' open.

De Karel Mollenstraat Zuid in Valkenswaard was in de nacht van woensdag op donderdag in rep en roer. Voor de voordeur van restaurant Bij Hos werd een explosief gevonden en buurtbewoners moesten worden geëvacueerd.

'Je wil niet dat zoiets gebeurt'

De eigenaar van het restaurant, Hosseen Shafi, wil eigenlijk alleen het hoognodige kwijt over het voorval. Hij wil eerst in gesprek met zijn advocaat, maar vertelt wel aan Omroep Brabant 'natuurlijk heel erg geschrokken te zijn'.

Hij vervolgt: "Al zeventien jaar zit ik in de horeca in Valkenswaard en heb nu sinds anderhalf jaar mijn eigen restaurant. En dan wil je niet dat zoiets gebeurt.”

'Lijkt me sterk'

Shafi wil niet zeggen of hij zich bedreigd voelt. “Ik wil er dit over zeggen: als ze mij echt iets aan hadden willen doen, hadden ze wel iets anders geprobeerd." Ook over een mogelijk motief laat hij zich niet uit.

Wel wil hij iets zeggen over leveranciers die volgens een buurtbewoner nog geld tegoed zouden hebben van hem. “Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik werk met bekende leveranciers zoals Hanos, Sligro en Makro. Het lijkt me sterk dat die een granaat voor mijn deur gaan leggen”, zo stelt Shafi.

Geen reden om niet open te gaan

Sinds donderdagavond is Bij Hos gewoon weer open. “Ik ben vanmiddag dicht geweest omdat ik tot half zeven 's ochtends op het politiebureau heb gezeten. Er is voor mij geen enkele reden om niet open te gaan.”

De granaat is donderdagochtend rond vier uur door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt.

Onderzoek in volle gang

Het politieonderzoek is nog in volle gang. De in verband met explosiegevaar geëvacueerde bewoners van het appartementencomplex tegenover het restaurant, mochten donderdag in de vroege ochtend weer naar huis.