Honderden kilo's aardappels op weg in Den Bosch, vrachtwagen verliest lading

Het was donderdag niet zo'n beste avond voor een vrachtwagenchauffeur in Den Bosch. De man verloor namelijk op de Sluisweg een groot deel van zijn lading. De weg ligt bezaaid met honderden kilo's aardappels.

De vrachtwagen vervoert een restproduct van aardappels. Deze waren eigenlijk onderweg naar een veevoederbedrijf, maar op de Sluisweg bij de Goudenheuvel liep een deel van de lading de container uit. Wat de precieze oorzaak hiervan is, is niet bekend. Mogelijk is door te veel druk de deur iets open gaan staan.

In totaal zat er dertig kuub aan aardappels in container, maar tien kuub (zeker honderden kilo's) ligt nu op straat. De vrachtwagen lekt nog steeds aardappelresten.