De 40 laatste telefooncellen in Brabant vind je hier, maar ook deze gaan verdwijnen [KAARTJE]

Het is haast een wonder, maar ze bestaan nog. Nog steeds staan er in Brabant 40 telefooncellen. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij beheerder RBL Telecom. In geen enkele provincie staan nog zoveel van die onmiskenbare groene hokjes als in Brabant.

Hoewel vrijwel iedereen een mobieltje heeft, staan ze er nog. Waarom? "Dat komt doordat de telefooncellen een ingebouwd reclamebord hebben. Dat levert nog geld op. Anders waren ze allang weggeweest", verklaart Lotte Warmerdam van RBL Telecom.

Einde in zicht

Toch is het einde van de iconische hokjes in zicht. "Binnen een jaar zijn ze allemaal verdwenen. Ze worden nauwelijks gebruikt en ze leveren maar heel weinig op. Bovendien kost het onderhouden van de telefoonlijnen geld", verklaart Lotte. Niet alle cellen werken nog. "Kapotte worden niet eens meer gerepareerd."

En dus gaat het overgrote deel van hokjes naar de sloop. "Bruikbare onderdelen worden misschien nog verkocht", zegt ze. Een aantal van de telefooncellen staat al in een museum. Lotte krijgt van haar baas nog een aantal uur per week om ze uit het straatbeeld te laten verwijderen.

Op het hoogtepunt, voor de mobiele telefoon, stonden er duizenden telefooncellen in de Nederlandse straten. In 2016 kon je in Brabant nog op zo'n tachtig plekken openbaar bellen. Nu is dat dus nog maar de helft. In andere provincies staan nog gemiddeld twintig cellen. Overigens zijn de echt klassieke telefooncellen, de driehoekige groene, jaren geleden al weggehaald en vervangen.

Andere tijd

RBL Telecom is opgericht in november 2010. Het nam direct telefooncellen van KPN over, dat er maar al te graag vanaf wilde. "Het was echt een andere tijd. Er werd echt nog in geloofd. De opkomst van de smartphone ging daarna zo ontzettend snel." Het doel van de overname was om de telefooncellen te behouden. Dat is dus ruim negen jaar gelukt.

