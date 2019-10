Zonnewagenracers feesten in fontein na snelste finish Solar Challenge in Australië

Het team van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is na 3022 kilometer met hun zonnewagen gefinisht bij de Word Solar Challenge. In Adelaide ging de gezinsauto Stella Era met de efficiëntste score over de eindstreep. Tot grote vreugde van de Eindhovense racers.

Met flink wat flessen champagne en een duik in de fontein werd het resultaat uitbundig gevierd.

Zondag, na de jurybeoordeling, weet Solar Team Eindhoven officieel of het de wereldtitel mee naar huis neemt. Daarbij wordt ook gekeken naar het interieur, comfort en design van de zonneauto's, plus de innovaties.

'Het ziet er heel goed uit'

"Het is een beetje voorbarig om te zeggen dat we wereldkampioen zijn", zei Marije Sesink van Solar Team Eindhoven kort na de finish tegen Omroep Brabant. "Maar op basis van de efficiëntiescore ziet het er in ieder geval heel goed uit. Ook hebben we dit jaar echt ingezet op de innovaties van de wagen. Het moet wel heel gek lopen, willen we de winst uit handen geven!"

Spotify, Netflix en Flappy Bird

De Stella Era heeft een mediabox aan boord met allerlei gadgets voor de passagiers. Je kunt Spotify afluisteren, Netflix kijken en de game Flappy Bird spelen. De auto kan zelf sturen en detecteren of er obstakels op de weg zijn. Zelfstandig rijden zat er niet in bij de Solar Race, dat was niet toegestaan.

De World Solar Challenge ging dwars door Australië, van de noordelijke stad Darwin, waarna de zonneauto's via Alice Springs naar Adelaide in het zuiden reden. Solar Team Eindhoven won de drie eerdere edities in de Cruiser Class.