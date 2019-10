Rico Verhoeven: ‘Ik zou best een bakkie met Badr Hari kunnen drinken’

Het is de ochtend na de staredown tussen Rico Verhoeven en Badr Hari die op 21 december weer de ring instappen voor een rematch. Het ging er donderdag af en toe vrij heftig aan toe tussen de twee zwaargewichten, maar volgens Rico kwam daar helemaal geen acteren of overdrijven bij kijken. “Alles was echt”, zegt hij in het ochtendprogramma Wakker!

De twee beledigden elkaar tijdens de persconferentie en beloofden de ander te gaan slopen. Rico maakte Badr onder meer belachelijk door te zeggen dat hij om te vechten zijn 'Badr-army' nodig heeft, en niet zonder kan. De Amsterdammer haalde daarop fel uit naar Rico door te zeggen dat alle kaartjes voor de wedstrijd alleen gekocht zijn door dat 'leger'.

Die oneliners bedenkt Rico niet van tevoren. "Hij had allemaal mensen meegenomen die daar dan lawaai komen maken. Hij krijgt daar kracht van en dan heeft hij een hoodie aan met 'Badr-army' erop, dan gaan ze weer herrie maken. Dan zeg ik daar wat van. Achteraf denk ik dan ik: ja dat klonk wel leuk!"

Geen toneel

"Ik kan eerlijk zeggen dat het echt is. Het is geen toneelspel of zo. Ik heb natuurlijk mijn mening of visie over situaties die zich voorgedaan hebben, maar dat heeft hij ook naar mij. Dan krijg je een clash. Je bent het niet met elkaar eens. Oké, let's go dan. Dan gaat het er stevig aan toe."

Beste vrienden zullen de twee niet worden, maar een bakkie koffie doen na 21 december sluit Rico niet uit. "Vanuit mijn kant kan dat zeker wel. Omdat ik niks tegen hem heb, ik haat hem niet. Het is niet dat ik hem niet mag, het is gewoon rivaliteit in de sport. We willen gewoon allebei de allerbeste zijn. Na 21 december is dat weer voorbij. Ik hoef hem niet te haten om gemotiveerd zijn voor zo'n wedstrijd. Dus wie weet doen we daarna een bakkie, de wonderen zijn de wereld nog niet uit."

Op 21 december staan Rico Verhoeven en Badr Hari tegenover elkaar in de ring in het Gelredome in Arnhem. De rematch wordt wereldwijd gezien als een van de grootste kickboksgevechten in de geschiedenis. Het vorige gevecht tussen de twee zwaargewichten eindigde met een anti-climax. Hari moest toen in het begin van de tweede ronde opgeven door een blessure aan zijn arm.

