De Dutch Design Week zit in het DNA van Eindhoven, maar wat levert het eigenlijk op? [UITLEGVIDEO]

De Dutch Design Week is zaterdag weer begonnen. Negen dagen lang kunnen designliefhebbers van over de hele wereld hun hart ophalen in Eindhoven, waar kunst, gadgets en ontwerpen van de toekomst worden getoond.

De Dutch Design Week is in de loop der jaren uitgegroeid tot het meest belangrijke en toonaangevende design-evenement van Noord-Europa. Van over de hele wereld komen ontwerpers, consumenten en andere designliefhebbers dan ook naar Eindhoven. Dit jaar verwacht de organisatie van de Dutch Design Week honderdduizenden bezoekers uit meer dan 70 landen wereldwijd.

In deze video, opgenomen in Plan B, een voormalig laboratorium van Philips, leggen we je uit waarom de Dutch Design week écht in het DNA van Eindhoven zit. En ook belangrijk: wat levert het evenement op? We leggen het uit in deze video.