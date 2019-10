Flinke hoeveelheid drugs gevonden bij inval in huis Giessen

De politie heeft donderdag bij een inval in een huis aan Den Burcht in Giessen een flinke hoeveelheid drugs in beslag genomen. De bewoner is opgepakt.

Agenten vielen het huis binnen na een tip. Door de hele woning werden kilo's brokken, kilo's pillen en tientallen liters vloeistof gevonden. Ook lag er verpakkingsmateriaal voor drugs, zoals zakjes en doosjes.

Auto en geld in beslag genomen

Alles is in beslag genomen. De bewoner had meer dan duizend euro contact op zak bij zijn aanhouding. Ook dat geld is ingenomen, evenals de auto van de verdachte.

Het onderzoek is in volle gang. Hoe groot de drugsvangst is, is nog niet bekend.