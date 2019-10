'Wij horen bij de top 3 van de wereld', 2600 ontwerpers en 350.000 bezoekers op de Dutch Design Week

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven is vanaf zaterdag de place to be voor designliefhebbers uit de hele wereld. Toch valt er juist voor iedereen een hele boel te zien en te beleven. Maar wat precies? En hoe werkt dat dan? De DDW uitgelegd in getallen, met hulp van directeur Martijn Paulen.

2600 ontwerpers

Maar liefst 2600 ontwerpers staan ruim een week lang in de spotlight. “Zij laten zien hoe we de wereld mooier, duurzamer en socialer kunnen maken. Denk ook aan design op het gebied van mobiliteit, wonen en landbouw. Op allerlei vraagstukken kun je een stukje toekomst ontdekken.” En nee, dat is niet altijd zweverig of moeilijk. “Het kan ook gewoon mooi, fijn of aangenaam zijn.”

110 locaties

Die designers laten hun creaties zien op 110 locaties in Eindhoven. Op de website staan volledige routes uitgestippeld, waar je op je gemakje zo’n vijf tot zes uur over doet. “Dat is groot, maar zo adem je echt design. We concurreren met New York en Milaan, dus dat is echt bijzonder. DDW hoort echt bij de top drie van de wereld. Da’s niet verkeerd voor zo’n landje en stadje.”

2 tot 3 dagen

Volgens de directeur heb je toch wel twee tot drie dagen nodig om genoeg te zien van de DDW. Maar één dagje gaan, kan natuurlijk ook. In totaal duurt DDW negen dagen.

350.000 bezoekers

Paulen verwacht dit jaar zo’n 350.000 bezoekers vanuit de hele wereld. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. “Ik vind de maat mooi zoals ie is. Je neemt echt de stad over met zoveel bezoekers.”

13 tot 23 euro

Toch ook niet geheel onbelangrijk, wat kost dat dan? Negen dagen lang toegang tot alle locaties kost tussen de 13 euro voor studenten en 23 euro voor mensen die aan de deur hun ticket kopen. Voor dat geld mag je ook gebruikmaken van bussen en auto’s om sneller van de ene naar de andere locatie te komen.

De Dutch Design Week vindt van 19 tot en met 27 oktober plaats in Eindhoven. Het thema van dit jaar is ‘If not now, then when’. Directeur Martijn Paulen: “We leven in een tijd waarin alles mogelijk lijkt. De ene technologie dondert over de andere heen. We kunnen een marsrover naar mars sturen en die stuurt selfies in HD terug. Aan de andere kant zijn de vraagstukken ook echt groot. Daar zitten we nu, dus als we die nu niet aanpakken, wanneer dan wel?”

