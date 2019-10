Gelekt dat Mikkers niet eerste keus was als burgemeester Den Bosch, politici maandag voor de rechter

Burgemeester Mikkers van Den Bosch is alweer twee jaar aan het werk in de stad, maar het lek dat voorafging aan zijn benoeming houdt de gemoederen nog steeds bezig. Maandag staat het raadslid Sjef van Creij samen met oud-wethouder Jos van Son voor de rechter. Ze worden verdacht van het lekken van informatie over de benoeming.

Uit die informatie zou blijken dat eerst de oud-burgemeester van Heusden, Jan Hamming gekozen was als burgemeester van Den Bosch. Maar toen deze op het laatste moment voor Zaanstad koos, werd het Jack Mikkers.

Brabants Dagblad

Oud-wethouder Van Son werd in eerste instantie ook verdacht van het lekken aan het Brabants Dagblad, de krant die het nieuws over de nieuwe burgemeester van Den Bosch naar buiten bracht. Maar in de dagvaarding van het OM komt de krant nu helemaal niet meer voor.

Dat heeft alles te maken met het feit dat het Openbaar Ministerie onterecht telefoonnummers heeft opgevraagd van de betreffende journalist. Ook waren ze van plan om een gesprek van de journalist op te nemen in een café. Ook Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet destijds weten dat journalistieke bronbescherming een belangrijk recht is. Daarvan mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en daar was volgens de minister geen sprake van.

Voor Van Son en Van Creij komt er na lange tijd eindelijk een einde aan de onzekerheid. Ze werden beiden een paar dagen vast gehouden op verdenking van het lekken van gevoelige informatie. Of het Openbaar Ministerie dit ook hard kan maken zal maandag blijken. De maximale straf voor dit vergrijp is een jaar gevangenisstraf of een geldboete van 20.000 euro.

