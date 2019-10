Honderden spullen teruggevonden in België, die mogelijk in Brabant gestolen zijn

Gouden en zilveren sieraden, fietsen, flatscreens, gereedschappen, een muggenlamp en een typemachine. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is gevonden in onder meer het huis en de garage van een man in het Belgische Brasschaat.

De honderden spullen zijn tussen november vorig jaar en juli dit jaar gestolen. Mogelijk ook in het zuidwesten van onze provincie. Dat denkt de politie van Brasschaat, dat vijftig kilometer ten zuiden van de grens met Brabant ligt.

Kijkdag voor eigenaars

Mensen die menen dat zij de rechtmatige eigenaars zijn, kunnen zich deze maand nog melden bij dit politiekorps. Telefonisch of via internet. Als ze kunnen aantonen dat er bij hen wat is weggehaald, dan worden ze uitgenodigd voor een kijkdag in het politiebureau van Brasschaat.

De diefstallen zijn in huizen, garages en geparkeerde wagens in België én Nederland gepleegd. Dat is zeker en vast, maar waar precies wordt nog uitgezocht. Al sinds afgelopen zomer zit een man uit Brasschaat vast. De politie sluit niet uit dat er minderjarigen bij betrokken zijn geweest. Na de aanhouding van de verdachte zijn diverse huiszoekingen geweest.

Waslijst aan spullen

De Belgische politie komt nu pas met deze informatie naar buiten, omdat er eerst een overzicht van de buit moest worden gemaakt. Ook heeft een aantal mensen bij wie wat is weggehaald, de spullen al teruggekregen. Een woordvoerster van de politie liet weten dat ze hoopt dat door de bekendmaking van de lijst met gestolen voorwerpen 'heel wat Belgische en Nederlandse burgers blij' gemaakt kunnen worden.