Vader Abraham komt na twee jaar met nieuwe muziek

Vader Abraham is 83 geworden

Vader Abraham, oftewel Pierre Kartner, is terug! Na twee jaar letterlijke radiostilte heeft de zanger een nieuwe single: 'Adios mijn vriend', samen met Luc van Meeuwen.

De Vlaamse zanger Van Meeuwen hoefde geen drie keer na te denken toen Bredanaar Kartner hem belde. "Dat de meeste dromen geen bedrog zijn, is gebleken", schrijft hij. Kartner was op zijn beurt onder de indruk van de stem van Van Meeuwen.

LEES OOK: Moppersmurf Pierre Kartner is boos over kritiek van Maarten van Rossem op zijn Smurfenlied

Vader Abraham is bekend van 'Het kleine café aan de haven', maar natuurlijk ook 'Het Smurfenlied', 'Huilen is voor jou te laat' en 'Je denkt maar dat je alles mag van mij'. De artiest, componist, talentscout en zelfs producer kreeg vier jaar geleden een oeuvreprijs tijdens het Buma Award Gala in Hilversum. Hij werd met de Lifetime Achievement Award geëerd voor zijn jarenlange carrière.

LEES OOK: Jarige Vader Abraham hoeft geen 83 kaarsjes