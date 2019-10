Unieke fotoserie uit Loonse en Drunense Duinen van hobbyfotograaf Jan Verhoeven: 'Opeens zie ik dit'

DEN BOSCH -

Hobbyfotograaf Jan Verhoeven uit Den Bosch nam vrijdag een dag vrij om mooie plaatjes te gaan schieten in de Loonse en Drunense Duinen. "Een paar maanden geleden had ik er al een overdekte plek achter glas gehuurd om vogels en andere dieren te spotten. Ik had in de tussentijd ook een nieuwe lens gekocht", vertelt Jan. "Krijg ik ineens dit tafereel met een havik en een eekhoorn voor mijn lens. En ook nog eens de afloop." Kijk hieronder wat er gebeurde.