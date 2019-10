Extreme drukte op station Boxtel, geen treinen naar Eindhoven

Het is vrijdagavond extreem druk op het station in Boxtel. Er rijden geen treinen naar Eindhoven, precies tijdens het openingsweekend van de Dutch Design Week.

Honderden mensen staan op het station te wachten op een snelbus naar Eindhoven. ProRail gaf eerder deze week al aan dat er geen treinen zouden rijden op het traject.

'Duurt veel en veel langer'

Reizigers moesten rekening houden met een half uur extra reistijd, maar volgens verslaggever Jan Peels duurt het veel langer. "Ik tel een stuk of vijf snelbussen. Er zit wel wat beweging in, maar het duurt veel en veel langer dan in de app staat."

De werkzaamheden konden niet anders gepland worden, liet woordvoerder weten. De organisatie van de Dutch Design Week baalt er flink van. Op het evenement komen 355.000 bezoekers af, vanuit 72 landen.

Overstappen op de bus

Reizigers moeten in Den Bosch of Tilburg overstappen op de bus. "We maken ons wel zorgen natuurlijk. Bezoekers komen veelal aan op Schiphol en dus is het toch even lastig om Eindhoven te bereiken", vertelt directeur Martijn Paulen.