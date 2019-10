CDA wil strengere landbouwregels van tafel en plaatst bom onder kersverse coalitie [ANALYSE]

Het CDA maakte dat vrijdagavond bekend in een persbericht. Fractievoorzitter Ankie de Hoon wil geen toelichting geven. De collega-politici, de boeren en de media moeten het er maar mee doen.

De Hoon heeft vrijdag wel met collega’s in Provinciale Staten gesproken, maar het lijkt erop dat het CDA in het persbericht verder gaat dan in dat gesprek.

Bom onder kersverse coalitie

Op 11 oktober kondigde De Hoon al aan dat ze met een voorstel zou komen. Nu ze feitelijk de Brabantse regels van tafel wil is dat een regelrechte bom onder de kersverse coalitie.

De vraag is of De Hoon en haar coalitiepartners het zo hard gaan spelen. De coalitie is na taaie onderhandelingen tot stand gekomen. Het CDA vocht zichzelf – na jaren langs de kant te hebben gestaan - binnen en nam genoegen met portefeuilles die door velen worden gezien als pretpakket. De partij nam er genoegen mee omdat ze zo graag aan de bestuurstafel wilde zitten.

Hoe ver ga je?

Dat is niet zo gek want aan die tafel kun je invloed uitoefenen en dat blijkt nu wel. Maar hoe ver ga je? De andere coalitiepartijen D66, VVD en PvdA, sinds de laatste verkiezingen aangevuld met GroenLinks, hebben het strenge Brabantse veehouderijbeleid bedacht in weerwil van de boerenprotesten in 2017.

D66, PvdA en GroenLinks zullen niet zo gemakkelijk een krimp geven. De VVD is iets flexibeler. Er zal nu veel van de lenigheid van de VVD afhangen. VVD-voorman Christophe van der Maat zal net als tijdens de coalitie-onderhandelingen deze week overuren moeten maken.

Vluchtweg

De situatie doet in de verte denken aan de discussie over de fusie van Nuenen en Eindhoven. Toenmalig SP-coalitiepartner zette de boel ook op scherp. Uiteindelijk vond de coalitie een vluchtweg omdat er in het zicht van de haven nieuwe landelijke regels werden gemaakt waarbij zo’n fusie nog voor de eindstreep zou kunnen sneuvelen. Na drie vergaderingen besloot de provincie dat risico niet te nemen en de fusie af te blazen.

Landbouwminister Carola Schouten heeft een pas op de plaats aangekondigd om alle consequenties van alle stikstofmaatregelen nog eens op een rijtje te zetten.

Adempauze

Brabant zou daarop kunnen meeliften. Dat betekent in feite uitstel van wat Brabant eigenlijk wil. Daar ziet met name GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff geen heil in.

Maar een adempauze kan de coalitie redden. Dat is ook wat waard want de onderhandelingen daarover hebben al aangetoond dat er weinig alternatieven zijn om Brabant eensgezind te besturen. Als er iemand is die dat weet is het Ankie de Hoon.