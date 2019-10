CDA-fractie wil aanpassing strenge Brabantse stikstofregels: 'In lijn met landelijk landbouwbeleid'

De Brabantse CDA-fractie wil dat de regels die de provincie heeft geformuleerd voor het landbouwbeleid worden aangepast en zo snel mogelijk in lijn worden gebracht met het landelijke landbouwbeleid. Dat heeft de CDA-fractie vrijdag in een persbericht naar buiten gebracht. “We willen niet dat onze provincie geen eiland wordt waar Brabanders het wonen en ondernemen onmogelijk wordt gemaakt”, zegt fractievoorzitter Ankie de Hoon.

Om het Brabantse beleid te versoepelen wil de CDA-fractie dat beleidsregels in alle provincies hetzelfde zijn en vraagt het provinciebestuur om de strengere regels aan te passen. Ook de deadline (1 april 2020) voor de vergunningaanvragen van stalsystemen moet van tafel vindt de partij, zolang er nog geen landelijk beleid is. Bovendien vindt de partij dat de boeren de stalcapaciteit waarvoor een vergunning hebben mogen behouden.

Stoppersregeling

Het CDA wil ook dat de Brabantse stoppersregeling opgaat in een landelijke regeling die op dit moment in de maak is. Ook de aanmelddatum van 1 november moet daarop aangepast worden. Het CDA onderstreept tegen een gedwongen inkrimping van de veestapel te zijn. Dat mag volgens de partij alleen op vrijwillige basis gebeuren.

Het CDA heeft vrijdag het eisenpakket aan de coalitiepartners (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) voorgelegd.

