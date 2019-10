Bloedende man in Veen is groot raadsel: onduidelijk of er een schietpartij was

Het is nog compleet onduidelijk waardoor een man in Veen vrijdagmiddag gewond raakte. De man bloedde hevig en zou een schotwond hebben. De politie laat zaterdag weten dat ze nog geen aanwijzingen hebben gevonden dat er ook daadwerkelijk een schietpartij heeft plaatsgevonden.

"Er is geen huls gevonden", meldt een woordvoerder van de politie. Ook is niet duidelijk of het slachtoffer, een man uit Vlijmen, daadwerkelijk een schotwond heeft. Vrijdag werd door de politie nog wel gemeld dat het om een schotwond ging.

"Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en wij hebben hem nog niet gesproken", aldus de woordvoerder. Het is ook niet bekend hoe het met hem gaat.

Man bloedde flink

De politie tast in het duister wat er vrijdagmiddag rond halfvijf op de Wielstraat in Veen is gebeurd. Een bloedende man hield daar een voorbijrijdende auto tegen, omdat hij hulp nodig had.

Hij bloedde flink. "Er lag op drie plekken in de buurt bloed op de straat", zegt de woordvoerder.

Criminele circuit

De politie laat weten met 'alle scenario's rekening te houden'. In een bericht op politie.nl wordt daarom nadrukkelijk gemeld dat mensen met meer informatie zich ook anoniem kunnen melden via Team Criminele Inlichtingen.

"Omdat we niets uitsluiten is er ook de mogelijkheid dat dit incident valt binnen het criminele circuit", zegt de woordvoerder.