Buren over azc Oisterwijk: 'ik denk dat de grootste groep níet voor overlast zorgt'

Op de nationale burendag opende het azc de deuren voor iedereen. Er waren hapjes uit alle werelddelen, er was muziek en er werd gedanst. "Het is belangrijk om draagvlak te hebben in een gemeente. En een dag als vandaag helpt daarbij", zegt Kees Wezenberg van de Centrale Orgaan opvang asielzoeker (COA).

Wat vinden de buren?

"Ik woon hier in de buurt en merk er helemaal niets van. Ik denk dat de grootste groep die hier zit,ook absoluut niet voor overlast zorgt", zo vertelt een van de bezoeksters. Een andere bezoekster: "Het azc in Oisterwijk is inderdaad een veelbesproken onderwerp. De mensen zijn wat mij betreft welkom, maar als ze iets uitvreten, moet dat wel consequenties hebben."

Iedereen opvangen

Eind dit jaar loopt de vergunning voor het azc in Oisterwijk af. Het gemeentebestuur wil de vergunning verlengen, hoewel verschillende politieke partijen in Oisterwijk willen dat het azc geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen meer opvangt. Het COA is het daar niet mee eens. "Ik denk dat we prima kunnen verantwoorden waarom het goed is om hier asielzoekers van alle leeftijden en diverse afkomst op te vangen", aldus Wezenberg.