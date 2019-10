Dutch Design Week: online méér tickets verkocht, maar toch minder bezoekers

Of het met de treinperikelen te maken had, vinden ze bij de Eindhovense organisatie van Dutch Design moeilijk te zeggen. Feit is dat er ten opzichte van 2018 vijftig procent méér kaarten zijn verkocht, terwijl er zaterdag bij de kassa vierduizend kaarten minder zijn gescand vergeleken met vorig jaar.

Het zat zaterdagochtend niet mee, bij de start van de Dutch Design Week in de Lichtstad. Door werkzaamheden aan het spoor en een aanrijding reden er minder treinen dan gebruikelijk richting Eindhoven. Dit zorgde voor lange rijen, wachtende mensen. Maar of het nou die 'treinperikelen' zijn geweest die van invloed zijn geweest op het aantal bezoekers, durft de woordvoerster niet met zekerheid te zeggen.

Meer verkocht, minder gescand

"De cijfers zijn duidelijk: we hebben dit jaar online meer kaarten verkocht, vijftig procent meer zelfs, dan vorig jaar en toch zijn er vandaag minder gescand. Vorig jaar telden we op de openingsdag 11.000 gescande kaartjes ten opzichte van zevenduizend dit jaar. Dat is een verschil van 36 procent. Maar of dit direct verband houdt met een slechtere bereikbaarheid? Tja, wie zal het zeggen."

Frappant

De daling is hoe dan ook opvallend, zo vindt ook de woordvoerster: "Aan het weer kan het niet gelegen hebben, dat was prima. En ook het programma heeft net zoveel moois te bieden als andere jaren. Een echte verklaring voor het minder aantal bezoekers heb ik dus niet. Laat we het er op houden dat het wel frappant is dat dit samenvalt met het feit dat er minder treinen reden vandaag."

