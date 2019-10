Dutch Design Week per trein bijna onbereikbaar: ook treinverkeer vanuit Weert ligt plat

Wie met het openbaar vervoer naar Eindhoven wil of vanuit Eindhoven met het ov wil reizen, treft het deze zaterdag niet. En dat uitgerekend nu de Dutch Design Week is begonnen, wat extra bezoekers naar de stad trekt.

Tussen Eindhoven en Weert rijden sinds elf uur zaterdagochtend geen treinen na een aanrijding. De NS vreest dat het treinverkeer tot drie uur zaterdagmiddag plat zal liggen.

'Super vervelend'

"Er gaan bussen rijden als vervangend vervoer", laat een woordvoerster van de NS weten. "Normaal gesproken hebben we in zo'n situatie 22 bussen nodig, maar vanwege de bussen die we al inzetten in verband met de geplande werkzaamheden tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch kunnen we nu niet aan zoveel bussen komen. Er komen er dus minder dan gebruikelijk."

Ze raadt reizigers aan de reisplanner te checken voordat ze van plan zijn het ov nemen. "Daar staat op wat in iedere situatie de snelste route is. Deze situatie is super vervelend, maar dit is nu eenmaal een onvoorziene gebeurtenis."

Werkzaamheden

Op de trajecten Eindhoven-Tilburg en Eindhoven-Den Bosch reden sowieso al geen treinen, vanwege werkzaamheden.

Deze werkzaamheden begonnen vrijdag en leidden ook toen al tot problemen. Zo was het op het station in Boxtel vrijdagavond extreem druk, omdat reizigers daar massaal moesten overstappen op de bus.

DNA

Tijdens de Dutch Design Week kunnen designliefhebbers van over de hele wereld negen dagen lang hun hart ophalen in Eindhoven, waar kunst, gadgets en ontwerpen van de toekomst worden getoond.

In onderstaande video, opgenomen in Plan B - een voormalig laboratorium van Philips - leggen we uit waarom de Dutch Design week écht in het DNA van Eindhoven zit. En ook belangrijk: wat levert het evenement op?