Miriam Guensberg schrijft over Poolse soldaten bij bevrijding van Breda: 'Helden zonder vaderland'

Dolek Guensberg was één van de soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie die Breda zeventig jaar geleden bevrijdde. De Poolse jood vertelde zelf altijd weinig over de horror van de oorlog, maar zijn dochter Miriam verbreekt zijn zwijgen met een roman. ''Het belang van Poolse soldaten is altijd onderbelicht gebleven in het verhaal van onze bevrijding.''

In haar boek Held Zonder Vaderland vertelt Guesnberg over haar Joodse vader die besloot om aan de strijd mee te doen door het onrecht dat hij in polen meemaakte. Zo deed hij mee aan de operaties in Normandië en bevrijdde later Breda, de stad waar hij zijn thuis vond. Hij trouwde met een Bredase en ging nooit meer weg. ''Voor hem was er in Polen geen thuis meer om naar toe te gaan. Het was niet veilig. Van de 200.000 Joden die de kampen overleefden en terugkeerden naar Polen, werden er 80.000 vermoord in de periode na de oorlog'', vertelt dochter Miriam in talkshow Kraak.

Trauma

Miriam is schrijfster en jongste dochter van Dolek Guensberg. Haar vader vertelde nooit veel over wat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog meemaakte. ''Hij zweeg niet omdat hij laf was, maar het trauma was te groot. Ik denk dat hij wel tevreden zou zijn met het boek dat ik heb geschreven.'' Guensberg schrijft haar nieuwste boek ook mede omdat de rol van de Poolse Pantserdivisie weinig erkenning heeft gekregen. ''Het was de vierde grootste geallieerde macht maar weinig bekend in Nederland. Het maakte voor een kwart deel uit van het leger dat Nederland zeventig jaar geleden bevrijdde.''

Guensberg hoopt dat haar roman ook een waarschuwing kan zijn voor discriminatie en gruwelijkheden. ''Ik merk dat er bij veel mensen neerbuigend op Polen wordt gekeken. Zo zat ik laatst bij de kapper waar ik een hittepetit allerlei beledigingen over Polen hoorde raaskallen. Dat zijn wel polen die ons ooit hebben bevrijd, maakte ik haar even duidelijk.''