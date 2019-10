Op de fiets in het spoor van de bevrijders van Den Bosch: 'Veel enthousiasme onderweg'

De fietstocht was de officiële start van een uitgebreide herdenkings- en vieringsweek van de gemeente 's-Hertogenbosch en daarom was burgemeester Jack Mikkers ook aanwezig bij de bevrijdingstocht. Niet op de fiets, maar in een legerjeep die het 'peloton' voorging door de regio.

'Toch vijf dagen geduurd'

Mikkers: "Er is mij gevraagd om de 22 kilometer in de jeep plaats te nemen. Dat doe ik graag, al had ik ook wel willen fietsen hoor. Er zit natuurlijk veel symboliek in deze tocht, want het is de route die de Welsh destijds hebben moeten afleggen om Den Bosch te bevrijden. Ze dachten het in een dag te kunnen doen, maar het heeft toch vijf dagen geduurd."

Helma van Lith en Jenny van de Berg uit Rosmalen zijn ook van de partij. Voor de fietstocht en de sfeer, maar toch ook om op deze manier eer te betonen aan de soldaten die 75 jaar geleden voor onze vrijheid gevochten hebben. "Zo zien wij het wel. Daarom is het bijvoorbeeld ook mooi dat we over het bevrijdingspad fietsen. Dat ligt aan het spoor en is ook een herinnering aan de gebeurtenissen toen."

Vlag uitgehangen

Bij veel huizen langs de tocht is de Nederlandse vlag uitgehangen en de route kwam ook langs woonzorgcentra De Heegt in Geffen, Sint Jozefoord in Nuland, De Annenborch in Rosmalen en Antoniegaarde in Den Bosch. Plekken waar de laatste generatie die de bevrijding nog heeft meegemaakt woont en waar gezamenlijk naar de doorkomst van de vele fietsers werd gekeken.

Ook Aagje Steenbergen fietste met haar man uit Den Bosch de 22 kilometer, die eindigde op De Parade in Den Bosch. Ze heeft ervan genoten. "Het was fantastisch. Overal heel veel enthousiasme onderweg en ook in de dorpen en bijvoorbeeld in het Hinthamerpark in Den Bosch veel mensen op de been en heel veel vlaggen en muziek om de bevrijding te gedenken. Heel sfeervol is het geweest."

Vieringen en herdenkingen

De vieringen en herdenkingen vanwege de bevrijding van Den Bosch duren nog tot en met zondag 27 oktober.