Vermiste Sacco Tange nog niet gevonden, politie en familie bedanken de vele vrijwilligers

Zo’n 250 mensen hebben ook zondag tevergeefs gezocht naar de vermiste Sacco Tange uit Oosterhout. Even na vijf uur meldde de politie, die de actie coördineerde, dat de sinds vorige week zondag spoorloze man ‘helaas niet is gevonden in de bossen rondom Den Hout’.

“We mogen als maatschappij trots zijn op het feit dat meer dan 250 vrijwilligers vandaag hebben gezocht naar hem. Onze dank en ook die van de familie”, meldde de politie op Twitter.

Onder de ongeveer 120 vrijwilligers waren vrienden en leden van hockeyclub De Warande, waar Sacco's kinderen lid zijn. Ook de politie en leden van het Veteranen Search Team waren betrokken bij de zoektocht naar de 53-jarige man.

De politie houdt rekening met alle scenario's. "Het eerste scenario is dat hij is gaan lopen en dat hem iets is overkomen, bijvoorbeeld dat hij onwel is geworden. Het kan ook zijn dat er mogelijk een misdrijf in het spel is", schetste een woordvoerder eerder op zondag. Daarnaast houdt de politie er rekening mee dat hij toch niet in het natuurgebied is of dat hij gekozen heeft om een einde aan zijn leven te maken.