Inwoner Den Bosch schrikt zich rot van wurgslang in zijn berging

Het reptiel, een rattenslang, bleek een huisdier van de buurman te zijn die er stilletjes vandoor was gegaan. Inmiddels is het roofdiertje weer terug in zijn terrarium.

De rattenslang werd gevonden in een berging in Den Bosch

Rattenslang

Rattenslangen worden vaker als huisdier gehouden en zijn ongevaarlijk voor mensen. De beesten kunnen mogelijk wel bijten wanneer ze zich bedreigd voelen. Buiten dat dit zeer doet, heeft het verder geen ernstige gevolgen. De slangen, die maximaal anderhalve meter lang worden, staan erom bekend graag te willen ontsnappen. Dierenwinkels raden daarom aan om het terrarium goed af te sluiten.