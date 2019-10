'Dit is er eentje voor de toekomst': Sven Cuppen (13) uit Veldhoven verovert bokswereld

Toch was boksen niet de eerste sport van Sven. "Ik deed eerst kungfu, maar daar zat te weinig actie voor me in. Dat was alleen maar in de lucht trappen. Ik wilde slaan tegen andere mensen, meer actie hebben", vertelt de jonge bokser die traint bij de Golden Gloves in Eindhoven.

In de video zie je hoe Sven Cuppen zich klaarmaakt voor zijn finale tijdens de Eindhoven Box Cup. De tekst gaat verder na de video.

Toekomst

Naast de boksring in het Van der Valk hotel in Eindhoven staat bondscoach Hennie van Bommel te kijken naar Sven. "Dit is er zeker eentje voor de toekomst, maar ik ben voorzichtig met de jonge jeugd. Sven zit nog echt in een opbouwfase."

Desondanks vindt de coach het niet verkeerd dat Sven al droomt van Olympische Spelen. "Die dromen moeten er ook zijn. Wij zullen er alles aan doen om voor hem zoveel mogelijk kansen te scheppen. Maar de weg is nog lang en die moeten we heel zorgvuldig opbouwen."