Stef treft slapende inbreker aan in bed: ‘Ik wist niet of het een dief was’

Stef Hagemeier schrok zich een hoedje toen hij een insluiper slapend in bed aantrof op de bovenverdieping van een voormalige kerk in de Hoefstraat in Tilburg. In eerste instantie dacht Stef dat de man gewoon een slaapplek nodig had. Toen Stef echter zag dat de kluis op slot was terwijl die normaal open staat, dacht hij: ‘hier is iets meer aan de hand’.

De insluiper, een 23-jarige man, was zaterdagochtend vroeg een atelier in de voormalige kerk binnengegaan. Daar had hij wat spullen verzameld, die hij vermoedelijk mee wilde nemen. Zover kwam het echter niet, want de man besloot een dutje te doen op een bed op de bovenverdieping van de voormalige kerk.

Toen Stef Hagemeier uit Tilburg zaterdagochtend rond negen uur aankwam om de deur van het atelier open te maken, zag hij dat de deur al open stond. “Toen begon ik na te denken of ik niet vergeten was om de deur af te sluiten. Maar toen ik naar binnen liep, klopten er meer dingen niet”, zei Stef maandagochtend in het radioprogramma van Omroep Brabant Wakker!.

Inbreker slapend op bed

Stef vond jas, een rugzak, een portemonnee op tafel, en een paar sokken op de grond. Ook zag hij dat er eten uit de koelkast was gehaald. “Toen begon er iets te dagen. Ik ben vervolgens zachtjes naar boven gelopen. Daar staan twee bedden. Toen zag ik de man liggen”, aldus Stef. “Mooi is dat, dacht ik.”

Stef heeft de man laten liggen en is weer naar beneden gegaan om koffie te zetten. “Ik twijfelde of ik aangifte moest doen, omdat het ook gewoon een man kon zijn die gewoon wilde slapen. Als iemand in nood is, kun je hem helpen. Maar als iemand een dief is, dan help je hem niet. En ik wist nog niet wat de situatie was.”

Politie maakt inbreker wakker

Toen zag Stef ineens dat de 23-jarige man allerlei spullen bij elkaar had verzameld. “En daarbij was de kluisdeur – waar vroeger de kelken in gingen – ineens op slot, terwijl die normaal altijd open staat. Daardoor was ik wel overtuigd dat ik de politie moest bellen”, zegt Stef.

De politie maakte de man vervolgens wakker. Hij bleek een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog hoe hij het atelier was binnengekomen.