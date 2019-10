Opnieuw molotovcocktail tegen politiebureau in Eindhoven

EINDHOVEN -

Een man heeft zondagnacht rond vier uur een molotovcocktail tegen de gevel van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven gegooid. Een agent kon de boel blussen waardoor weinig schade ontstond. "Hij zag het gebeuren en was er snel bij", zegt een woordvoerder. In mei werd er ook al een molotovcocktail in de richting van het politiebureau in Eindhoven gegooid.