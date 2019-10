Man (21) opgepakt voor steekpartij op Stratumseind

De politie heeft dankzij een tip een verdachte van de steekpartij van zaterdagnacht 14 september in Eindhoven opgepakt. Het gaat om een 21-jarige man uit Valkenswaard. Toen de recherche naar hem toe wilde gaan, bleek hij in het buitenland te zitten. Hij meldde zich maandag vervolgens zelf op het politiebureau in Eindhoven. Bij de steekpartij raakte een 20-jarige man gewond.

In de nacht van 14 op 15 september was er rond kwart over drie op de uitgaansstraat Stratumseind in Eindhoven een aanvaring tussen de verdachte en een 20-jarige man. Het slachtoffer werd twee keer diep gestoken. De man kreeg later 25 hechtingen in zijn onderarm en één in zijn nier. Na de steekpartij ging de verdachte er snel te voet vandoor.

Bewakingsbeelden

De politie gaf meerdere malen bewakingsbeelden vrij waarop de verdachte te zien was. De politie hoopte hiermee dat mensen die hem zouden kennen of hem hadden gezien meer informatie konden geven over de verdachte.

In totaal kreeg de politie 16 tips binnen. Eén daarvan bleek de gouden tip waardoor ze de verdachte uit Valkenswaard op het spoor kwamen.