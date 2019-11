Joseph zat 5 jaar onterecht in de cel voor drugssmokkel, nu vertelt hij anderen hoe kostbaar tijd is

Hij is alweer tien jaar een vrij man en redt zich bijzonder goed. Hij heeft twee boeken op zijn naam staan en is bezig met een derde. Hij wordt regelmatig ingehuurd als spreker om te vertellen over zijn leven. Die boeken en lezingen gaan over zijn gevangenschap, onrechtvaardigheid, liefde en overleven.

Veroordeeld zonder bewijs

Joseph is in Marokko veroordeeld tot tien jaar cel voor drugssmokkel. Hij was toen 24 jaar. Hij was op de verkeerde plek op de verkeerde tijd. Bewijs was er niet. Dat zegt niet alleen Joseph zelf, maar ook de landsadvocaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was destijds in Marokko voor zijn werk.

Deze video is gemaakt net dat Joseph weer vrij in Nederland was. Omroep Brabant ging toen bij hem langs.

Hij heeft uiteindelijk met de hulp vanuit Nederland 'maar' vijf jaar in de Marokkaanse gevangenis gezeten. "Er zijn mensen die zeggen dat ik geluk heb gehad dat ik maar de helft heb hoeven zitten", vertelt Joseph. "Dan glimlach ik en zeg: 'Dat klopt... dat geluk gun ik jou ook'."

Heimwee naar de gevangenis

Na terugkeer in Nederland wordt hij uiteraard vertroeteld, maar al vrij snel komt het gewone leven om de hoek kijken. "Vragen als: heb je al werk gevonden of is dat boek waar je aan werkt al klaar? Die verwachtingen voelen als druk. Ik heb zelfs heimwee gehad naar het gevangenisleven, waar ik zelf bepaalde wat ik met mijn tijd deed, want tijd had ik daar in overvloed."

Sinds hij weer in Nederland is, heeft hij er zijn missie van gemaakt om mensen bewust te maken van de waarde van tijd en ieders eigen verantwoordelijkheid daarin. "Iedereen bepaalt zelf hoe die zijn tijd inzet. In iedere omstandigheid, dus zelfs als je opgesloten zit in een gevangenis. Tijd is het meest kostbare bezit dat we hebben. We hebben allemaal 24 uur in een dag. Dat maakt ons meteen allemaal gelijk", zegt Joseph beslist.

Geen heilige

Hij is nu op dreef en gaat door. "Iedereen bepaalt zelf waar hij zijn tijd in investeert. Stop je die tijd in verdriet, in boosheid, zelfmedelijden of steek je die tijd in dingen die je blij maken? Kleine geluksmomenten worden groter als je er meer tijd in investeert. Boosheid en verdriet, trouwens ook. Geloof me: ik ben geen heilige. Ik ben ook kwaad geweest en wanhopig."

Met vallen en opstaan heeft hij overleefd, hij werd er steeds beter in. De Marokkaanse gevangenissen staan bekend om hun hoge aantal zelfdodingen vanwege de nare omstandigheden. "Het klinkt simpel dat je bewust je tijd moet investeren, maar het kost oefening en energie om dit in je systeem te krijgen."

Moeder snapt het

De moeder van Joseph heeft hem daarbij geholpen. Zij schreef hem honderden brieven tijdens zijn gevangenschap. Zij merkte dat haar zoon kracht putte uit haar brieven waardoor zij weer kracht kreeg om nog meer brieven te schrijven. Beiden hadden ook kunnen wegkwijnen in boosheid en zelfmedelijden.

"Mijn moeder heeft me altijd voorgehouden om naar de toekomst te kijken en te beseffen dat er een dag komt waarop ik weer vrij zou zijn. Zij benadrukte dat ik moest investeren in mezelf, dat ik mijn tanden dus moest blijven poetsen", zegt hij met een knipoog.

Joseph Oubelkas met zijn moeder (Foto: Joseph Oubelkas)

In de Marokkaanse gevangenis stak hij niet alleen tijd in zijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook in sociale contacten en zijn brein. "Ik gaf Engelse les, ik leerde Arabisch, er ontstond zelfs een diepe vriendschap met een bewaarder. Dat alles mij voldoening, geluk en een stukje vrijheid. Ik bepaalde zelf wat ik met mijn tijd deed op die vierkante meter celvloer en in ellendige omstandigheden."

Beelden die stiekem gemaakt zijn in een gevangenis in Marokko.

"Ik hoop dat ik mensen laat inzien dat tijd kostbaar is. Wie zich daarvan bewust is, bespaart zichzelf ook weer tijd in het maken van keuzes", zegt Joseph met een glinstering in zijn ogen. Dit verhaal, maar dan met veel meer details over zijn arrestatie, veroordeling en gevangenisleven, vertelt hij tegenwoordig tijdens bijeenkomsten van bedrijven ,scholen, zelfs aan gevangenen en rechters. Vaak krijgt hij na afloop een staande ovatie.

Deze video geeft een korte indruk van Joseph als spreker: