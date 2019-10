Fietsers durven nauwelijks te stoppen in het schemer op de Reeshofdijk: 'Ik ben al eens beroofd'

"Ik durfde eigenlijk niet goed te stoppen", zegt een fietsster als onze verslaggever haar aanspreekt over de veiligheid op de Reeshofdijk. Er rijden veel fietsers en scooters in de schemering. Het is dé fietsroute tussen de nieuwbouwwijk Reeshof en het centrum van Tilburg.

Op de dijk werden afgelopen weekend twee fietsers overvallen. Een 14-jarige jongen werd door zijn belagers niet alleen beroofd, maar ook zwaar mishandeld. Een tweede slachtoffers wist zijn belagers af te schudden.

Te donker

Het is niet voor het eerst dat de dijk in de wijk Reeshof negatief in het nieuws is. "Ik ben ook een keer beroofd", zegt de vrouw die toch voor ons gestopt is. "Ze trokken op klaarlichte dag de fietstas van mijn fiets. Maar ik heb teruggevochten en hem weer van ze afgepakt." De vrouw snapt goed dat veel mensen het een onveilige route vinden. "Ik fiets er niet meer als het donker is."

Betere verlichting zou helpen zeggen andere fietsers. "Het is hier tussen de bossen aardedonker." "Ik ben een keer bespuugd toen ik hier fietste," zegt een andere fietser, "maar ik ben niet bang. Angst is een slechte raadgever."

Maatregelen

Vijftien jaar geleden werden er extra maatregelen genomen op de Reeshofdijk, nadat de 18-jarige Bart Raaijmakers werd doodgestoken bij een gewelddadige overval. Er kwam meer verlichting en de struiken langs de fietsroute werden regelmatig teruggesnoeid. Zo kon een overvaller zich daar niet verstoppen. "Die maatregelen zijn verwaterd, daar zouden ze nog eens naar moeten kijken", vindt Geert Aarts van horecabedrijf De Zeven Geitjes.

De Zeven Geitjes was destijds OK-punt. "Dat is een plek waar mensen hulp kunnen zoeken als ze zich onveilig voelen. Die OK-punten zijn jammer genoeg afgeschaft." Een keer of tien klopte mensen bij hem aan, omdat ze zich onveilig voelden. "Ook nu ik geen officieel OK-punt meer ben vang ik mensen op als dat nodig is. Dat vind ik een maatschappelijke plicht."

Matrixbord

De politie en de gemeente praten over de veiligheid op de dijk. Er staat een matrixbord dat mensen waarschuwt om alert te zijn en er zijn volgens de politie ook onzichtbare maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. "Wat die maatregel zijn, gaan we natuurlijk niet zeggen, want de overvallers weten het dan ook."

Extra surveilleren zou zomaar een van die maatregelen kunnen zijn. Een politie-auto rijdt langzaam voorbij. Ze willen even weten wat deze verslaggever daar in de schemering naast het fietspad staat te doen. "Ik ben hier om dezelfde reden als jullie", zeg ik. Ze rijden gerustgesteld verder.