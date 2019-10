Trampolines aan de kant voor veldbedjes voor Canadese militairen, gymzaal eventjes kazerne

83 Canadese militairen overnachten in een gymzaal in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

Even geen potje trefbal of zaalhockey voor de leerlingen van scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom. Hun gymzaal is deze week namelijk bezet. De school heeft de sporthal ingericht als tijdelijke kazerne voor 83 Canadese militairen. De soldaten verblijven hier voor de herdenkingsplechtigheden rond 75 jaar bevrijding die komend weekend worden gehouden.