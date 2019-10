ABN AMRO wil vingers niet branden aan legaal Bredaas wietproject

ABN AMRO ziet er voorlopig geen brood in om project C, een Bredaas initiatief om legaal wiet te telen, een zakelijke bankrekening te laten openen. De bank wil geen beslissing nemen, zolang de initiatiefnemers geen vergunning voor de wiettteelt hebben. Een kip-ei-kwestie dreigt.

De drie initiatiefnemers stellen namelijk op hun beurt dat ze de vergunning alleen kunnen aanvragen, als ze een bankrekening hebben. Maandag stonden de twee partijen tegenover elkaar bij een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam, waarin Project C eist dat de bank overstag gaat.

Project C wil een plantage opzetten voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis en afgeleide producten. Achter het project zitten drie initiatiefnemers: advocaat Peter Schouten (62), huisarts Ronald Roothans (40) en IT’er en voormalig SP-statenlid Joep van Meel (26). Het drietal speelt met hun initiatief in op het wetsvoorstel om in zes tot tien gemeenten experimenten mogelijk te maken voor legale wietteelt.

Omdat Project C al volop bezig is met de voorbereidingen voor het opzetten van een legale wietplantage in een kas, worden er kosten gemaakt. Ook zijn er volgens de advocaat investeerders die het drietal wil helpen. "Moet ik dan koffertjes met geld in mijn kantoor gaan verzamelen? Dat gaan we niet doen," zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

Volgens de oprichters is het een ideologische onderneming, die niets zal doen wat het daglicht niet verdraagt. De bank heeft volgens de initiatiefnemers niets te vrezen. “We gaan geen gram cannabis telen zonder vergunning. We zijn alleen de aanvraag aan het voorbereiden, maar moeten daar wel kosten voor maken en die willen we niet contant betalen", zegt bestuurder Joep van Meel.

Het bij het landelijk experiment behorende wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer. Zolang dat zo is, is ABN AMRO gerechtigd, stelt de bank, Project C een zakelijke rekening te weigeren. Het project opereert in een "integriteitsgevoelige sector".

Het hebben van een vergunning in deze sector is een strikte voorwaarde voor een zakelijke relatie met de bank, aldus de bank. ABN AMRO verwerpt het argument dat Project C al zo ongeveer bedrijfsklaar moet zijn om voor een vergunning in aanmerking te komen en daarom over een rekening zou moeten kunnen beschikken.